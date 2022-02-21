Украина возбудила уголовные дела за "эвакуацию" людей из ОРДЛО и отлов "призывников", - Венедиктова

Об этом она написала в Facebook.



"Оккупационные администрации на временно неподконтрольных Украине территориях Донецкой и Луганской областей в течение последних дней осуществляют незаконное перемещение населения в РФ, а мужчин, наоборот, не выпускают, принуждая к вступлению в ряды так называемых вооруженных сил "ЛНР" и "ДНР". По этим фактам Луганская и Донецкая областные прокуратуры уже зарегистрировали уголовные производства по поводу нарушения законов и обычаев войны (ч.1. ст. 438 УК Украины)", - сообщила Венедиктова.



Генпрокурор отмечает, что под видом безосновательной "эвакуации" оккупанты "фактически осуществляют депортацию украинских граждан" в Россию. Среди этих людей - дети-сироты, учащиеся интернатов, пациенты психоневрологических лечебных учреждений.



"Эти действия приводят к нарушению положений ст. 49 Женевской конвенции (IV) о защите жертв войны от 1949 года и ст. 85(4)(а) Дополнительного протокола 1 к Женевским конвенциям и являются военными преступлениями", - отметила Венедиктова.



Также генпрокурор пишет о том, что предводители "ЛНР" и "ДНР" заставляют людей становиться на военный учет, принимать присягу на верность оккупационной администрации, а затем присваивают им "военные звания".



"Жителям присылают "повестки", угрожая уголовной ответственностью за уклонение от вступления в их ряды. Также происходят незаконные задержания посреди улиц и принудительная доставка в "призывные пункты"", - добавила Венедиктова.



Такие действия являются нарушением норм международного гуманитарного права, предусмотренных, в частности, статьями 51, 147 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны и признаются военными преступлениями.



Венедиктова отмечает, что оккупационные администрации не в первый раз прибегают к таким действиям. Кроме того, сейчас они особенно активизировали свою незаконную деятельность.



"Лица, не желающие вступать в незаконные вооруженные формирования, являются жертвами международного преступления и нуждаются в определенной защите от уголовного правонарушения. В связи с этим органы прокуратуры вносят соответствующие сведения в ЕРДР по ст. 438 УК Украины и призывают граждан, в отношении которых совершаются такие военные преступления, информировать украинские органы прокуратуры и правопорядка для соответствующего реагирования", - написала Венедиктова.



Сообщать о военных преступлениях можно:

Офису Генерального прокурора - conflict@gp.gov.ua

Донецкой областной прокуратуре - priom_gromad@don.gp.gov.ua, +380(66)477 17 03

Луганской областной прокуратуре - zvernennia@lug.gp.gov.ua, (06452) 4-13-50

Ранее сообщалось, что главы "ДНР" Денис Пушилин и "ЛНР" Леонид Пасечник сообщили об эвакуации населения в Россию. Прежде всего эвакуации подлежат женщины, дети и пожилые люди. Пушилин заявил, что по договоренности с руководством Российской Федерации в Ростовской области готовы места для приема и размещения людей.

Позже оккупационные власти Крыма заявили, что при необходимости готовы принять на полуострове эвакуированных жителей ОРДЛО.

В то же время в Кремле заявили, что ничего не знают об эвакуации.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный обратился к украинцам, в частности проживающим на временно оккупированных территориях Украины, с призывом не верить лжи оккупационных властей.

Из-за "эвакуации" российскими оккупантами из ОРДЛО населения 19 февраля в Ростовской области объявлено положение чрезвычайной ситуации.