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Украина воюет в интересах НАТО, поэтому заслуживает короткого пути в Альянс, - Моравецкий

5 июня, 2023 понедельник
08:34
Мир Матеуш Моравецкий

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Украина борется в интересах НАТО против российского империализма, угрожающего государствам-союзникам, а потому заслуживает стать частью Альянса

Об этом сообщает PAP.

"Даже если Украина сегодня не является частью НАТО, то сражается она в его интересах в том смысле, что защищает перед жестокой российской силой, которая угрожала бы многим странам НАТО" – заявил Моравецкий.

"Я считаю, что Украина заслуживает того, чтобы ей предложили очень быстрый путь в НАТО" – сказал глава польского правительства.

Кроме этого, по его мнению, этот вопрос сейчас важнее, чем некоторые проблемы украинского государственного устройства.

Моравецкий также призвал западноевропейские страны, отдаленные от России территориально, быть более благосклонными к Украине.

  • Напомним, посол Украины в НАТО Наталья Галибаренко рассказала, что в контексте предстоящего саммита НАТО в Вильнюсе Украина готовит два пакета сотрудничества: политический и практический, которые предложит для обсуждения.
  • Кулеба озвучил видение Украины успеха саммита НАТО в Вильнюсе, состоящего из трех пунктов.
  • 3 июня Канада и Польша договорились обеспечить Украину финансовой, гуманитарной, военной и дипломатической помощью, а также поддержать на пути евроатлантической интеграции.
Украина
Польша
Война с Россией
НАТО
Вступление в НАТО
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