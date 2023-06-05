Украина воюет в интересах НАТО, поэтому заслуживает короткого пути в Альянс, - Моравецкий
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Украина борется в интересах НАТО против российского империализма, угрожающего государствам-союзникам, а потому заслуживает стать частью Альянса
Об этом сообщает PAP.
"Даже если Украина сегодня не является частью НАТО, то сражается она в его интересах в том смысле, что защищает перед жестокой российской силой, которая угрожала бы многим странам НАТО" – заявил Моравецкий.
"Я считаю, что Украина заслуживает того, чтобы ей предложили очень быстрый путь в НАТО" – сказал глава польского правительства.
Кроме этого, по его мнению, этот вопрос сейчас важнее, чем некоторые проблемы украинского государственного устройства.
Моравецкий также призвал западноевропейские страны, отдаленные от России территориально, быть более благосклонными к Украине.
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