"Украина воюет так, как никто не ожидал": Подоляк объяснил, почему РФ перестает разговаривать ультиматумами
Россия столкнулась с неожиданным сопротивлением Украины в войне, которую развязал Путин. Поэтому РФ прекращает разговаривать ультиматумами
Об этом сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
Он отметил, что в России, во время планирования операции в Украине, думали, что она будет очень короткой, а последствия для РФ не будут ощутимыми. Но они получили затяжное сражение вокруг многих городов Украины.
Кроме этого, партнеры Украины налагают на страну оккупантов мощные санкции, которые будут работать и дальше, даже если их отменят сегодня.
"Понятно, что они хотят выйти на какие-то решения, пойму, что эти решения должны быть и в интересах Украины. В переговорный процесс они входили с одной позицией, однако с учетом того, как сегодня воюет Украина, теперь они проводят переговоры с другой позиции" , – заявил политик.
По его словам, Украина сражается так, как никто не ожидал, в том числе и западные партнеры.
- Напомним, Подоляк также рассказал , что переговоры Украины и РФ будут проходить тяжело из-за жестких позиций сторон.
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