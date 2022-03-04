"Украина воюет так, как никто не ожидал": Подоляк объяснил, почему РФ перестает разговаривать ультиматумами

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.



Он отметил, что в России, во время планирования операции в Украине, думали, что она будет очень короткой, а последствия для РФ не будут ощутимыми. Но они получили затяжное сражение вокруг многих городов Украины.



Кроме этого, партнеры Украины налагают на страну оккупантов мощные санкции, которые будут работать и дальше, даже если их отменят сегодня.



"Понятно, что они хотят выйти на какие-то решения, пойму, что эти решения должны быть и в интересах Украины. В переговорный процесс они входили с одной позицией, однако с учетом того, как сегодня воюет Украина, теперь они проводят переговоры с другой позиции" , – заявил политик.



По его словам, Украина сражается так, как никто не ожидал, в том числе и западные партнеры.

Напомним, Подоляк также рассказал , что переговоры Украины и РФ будут проходить тяжело из-за жестких позиций сторон.