Украина восстановила контроль над 1 200 км границы в пределах Киевской, Сумской и Черниговской областей
Украинские защитники вернули под контроль около 1 200 км границы, две трети этого участка – граница с Россией.
Об этом сообщили в Госпогранслужбе.
"Госпогранслужба в пределах Киевской, Сумской и Черниговской областей вышла на участки ответственности. Восстановлен контроль на участке границы протяженностью 1 200 км, две трети из которых - граница с РФ", - заявил директор Департамента охраны государственной границы Администрации Госпогранслужбы Леонид Баран.
Однако, по его словам, опасность остается, поэтому классических мер охраны границы недостаточно. Сейчас продолжаются мероприятия по детальной проверке местности и обустраиваются дополнительные посты.
Сложная ситуация остается на границе с Молдовой в районе Приднестровья. Все пункты пропуска там закрыли.
Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук отметил, что второй фронт на границе с непризнанным Приднестровьем в ближайшее время не откроется. Ведь провокации, которые россияне там устраивали, не дали ожидаемых результатов.
"Я могу назвать, как минимум, 4 провокации, которые имели цель рашевить так называемую Приднестровскую Молдавскую Республику, но это не удается. Местное население не хочет становиться пушечным мясом. И в первый же день, после обстрела так называемого МГБ, после первой провокации на территории Приднестровья, многие местные стали садиться в автомобили и отправляться в сторону Молдовы, а также в сторону Украины, в Одессу", - отметил Сергей Братчук.
- Напомним, недавно глава Национальной разведки США Аврил Хейнс заявила, что президент России Владимир Путин решил начать войну на территории оккупированного Приднестровья в Молдове.
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