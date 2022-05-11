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Украина восстановила контроль над 1 200 км границы в пределах Киевской, Сумской и Черниговской областей

11 мая, 2022 среда
16:51
Мир

Украинские защитники вернули под контроль около 1 200 км границы, две трети этого участка – граница с Россией.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе.

"Госпогранслужба в пределах Киевской, Сумской и Черниговской областей вышла на участки ответственности. Восстановлен контроль на участке границы протяженностью 1 200 км, две трети из которых - граница с РФ", - заявил директор Департамента охраны государственной границы Администрации Госпогранслужбы Леонид Баран.

Однако, по его словам, опасность остается, поэтому классических мер охраны границы недостаточно. Сейчас продолжаются мероприятия по детальной проверке местности и обустраиваются дополнительные посты.

Сложная ситуация остается на границе с Молдовой в районе Приднестровья. Все пункты пропуска там закрыли.

Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук отметил, что второй фронт на границе с непризнанным Приднестровьем в ближайшее время не откроется. Ведь провокации, которые россияне там устраивали, не дали ожидаемых результатов.

"Я могу назвать, как минимум, 4 провокации, которые имели цель рашевить так называемую Приднестровскую Молдавскую Республику, но это не удается. Местное население не хочет становиться пушечным мясом. И в первый же день, после обстрела так называемого МГБ, после первой провокации на территории Приднестровья, многие местные стали садиться в автомобили и отправляться в сторону Молдовы, а также в сторону Украины, в Одессу", - отметил Сергей Братчук.

  • Напомним, недавно глава Национальной разведки США Аврил Хейнс заявила, что президент России Владимир Путин решил начать войну на территории оккупированного Приднестровья в Молдове.

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