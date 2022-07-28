Украина восстановила 31% поврежденных рашистами объектов теплоснабжения

Об этом сообщает Министерство развития общин и территорий Украины.

С начала полномасштабного вторжения на 27 июля Россия разрушила или повредила в Украине 352 объекта критической инфраструктуры в сфере теплоснабжения. Речь о 343 котельных (331 повреждены и 12 разрушены), 8 ТЭЦ (4 разрушены и 4 повреждены) и одной ТЭС.

Эти цифры прозвучали из уст замминистра развития общин и территорий Украины Наталии Хоцяновской на заседании Штаба по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса к осенне-зимнему периоду 2022/2023 годов.

На сегодняшний день восстановлено 31% от общего количества поврежденных объектов.

Россия может гатить по объектам энергетики, отопительный сезон сложно предсказать, - в эфире Эспрессо сказал советник главы Нафтогаза Алексей Рябчин

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