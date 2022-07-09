Украина восстанавливает речные порты на Дунае, чтобы экспортировать зерно

Об этом пишет The Guardian.

До полномасштабного вторжения РФ порты на Дунае использовали редко, а некоторые из них полностью пришли в упадок. Начальник департамента аграрной политики Одесской области Алла Стоянова приводит пример Ренийского порта, который при Советском Союзе был одним из важнейших портов в регионе, однако в последнее время его вообще не использовали.

По ее словам, в Черном море ожидают более 160 судов, чтобы зайти в Сулинский канал, но его пропускная способность в сутки составляет всего 5-6 судов.

В начале российского вторжения силосы и порты в Одесской области хранили более 25 миллионов тонн зерна. Сегодня 5 миллионов из них экспортированы альтернативными уличными, железнодорожными и речными путями.

"В марте нам удалось экспортировать 200 тыс. тонн. В апреле 1,6 млн.; в мае 1 млн. 743 тыс. тонн; а в июне свыше 2,5 млн. тонн. Но этой мощности все равно недостаточно, потому что обычно с нашими шестью портами в Одесской области мы ежемесячно экспортировали 5-6 млн. тонн зерна", - сказала Стоянова.

По ее словам, один грузовик может перевезти всего 25 тонн, а вагон поезда — 60 тонн. Чтобы скачать эквивалент одного зерновоза, нужно 2000 грузовиков.

"Все те длинные очереди грузовиков и поездов, которые вы можете увидеть на границе, потому что соседние страны не в состоянии управлять таким количеством зерна от нас", - добавила она.

Издание отмечает, что, несмотря на планы Украины расширить свои речные порты как минимум двумя новыми силосами и специальными паркингами для грузовиков, чтобы быстрее загружать зерновозы, это лишь экстренные меры по отгрузке зерна. Украинские чиновники отдают себе отчет, что открытие Черноморского пути является единственным способом преодолеть глобальный голод.

"Правда в том, что альтернативы морским портам нет. Мы должны немедленно их разблокировать. Мир может найти способ заставить Россию на это согласиться. Если, к сожалению, мы ежедневно теряем солдат, храбро защищающих нашу страну, есть и другая статистика, например, каждые 48 секунд один человек в мире умирает от голода", – сказала начальница департамента аграрной политики.

По данным ООН, количество голодающих в мире выросло на 150 миллионов с начала пандемии Covid. Предупреждают, что продовольственный кризис, вызванный вторжением России в Украину, рискует подтолкнуть некоторые страны к массовому голоду.

Европейские железные дороги хотят помочь Украине с вывозом зерна.

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