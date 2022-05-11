Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров.

"Сегодня вышел первый Global Data Barometer — международное исследование, оценивающее состояние развития сферы данных для решения неотложных общественных проблем в 109 странах мира. Украина получила 55 баллов и вошла в двадцатку лидеров. Семь стран получили выше 60 баллов — США, Новая Зеландия, Великобритания, Южная Корея, Франция, Канада и Эстония. 13 стран получили от 50 до 60 баллов, среди которых и Украина. Все остальные страны получили менее 50 баллов. Украина имеет одинаковое количество баллов с Австралией и Финляндией", – рассказал министр.

Исследование было проведено с мая 2019-го по май 2021 года с помощью более 100 международных экспертов. Оценивали разные показатели и направления в сфере развития экосистемы данных – управление данными, способность, доступность, использование и влияние данных для общественного блага.

С полным текстом исследования можно ознакомиться по ссылке.

Вчера, 10 мая, Михаил Федоров также сообщил, что проект Дія.City вошел в шортлист премии Emerging Europe Awards 2022

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