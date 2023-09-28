Украина вошла в состав Совета управляющих МАГАТЭ
Украина вошла в состав Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии на 2023-2025 годы. Это один из двух руководящих органов МАГАТЭ
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.
"Украина вошла в состав Совета управляющих МАГАТЭ на 2023–2025 годы. Я благодарю каждую страну, которая поддержала нашу заявку", - написал он.
Президент отметил, что Украина ставит перед собой задачу усилить роль МАГАТЭ и работать в целях укрепления ядерной безопасности и защищенности.
"Мы все должны работать вместе – все в мире, кто ценит безопасность, – чтобы покончить со всеми видами ядерного шантажа, которые Россия пытается сделать нормой. Ядерная и радиационная безопасность должны быть гарантированы", - написал Зеленский.
Совет управляющих является одним из двух руководящих органов МАГАТЭ наряду с ежегодной Генеральной конференцией государств-членов МАГАТЭ. Он рассматривает финансовые сведения, программу и бюджет МАГАТЭ и выносит рекомендации Генеральной конференции. Также этот орган рассматривает заявки о принятии в члены Агентства, утверждает соглашения о гарантиях и публикует нормы безопасности МАГАТЭ. Совет управляющих также назначает генерального директора МАГАТЭ, утверждаемого Генеральной конференцией.
Совет обычно собирается пять раз в год – в марте и июне, дважды в сентябре (до и после сессии Генеральной конференции) и в ноябре.
- Украина еще с прошлого года добивается исключения России из МАГАТЭ . Однако РФ не только является членом МАГАТЭ, но и в 2022-2023 гг. была членом Совета управляющих.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.41 Покупка 37.41Продажа 38.15
- EUR Покупка 39.82Продажа 40.77
- Актуальное
- Важное