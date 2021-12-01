Украина вошла в комитет ЮНЕСКО по защите культурного наследия во время войны

Об этом сообщил в Telegram министр культуры и информполитики Александр Ткаченко.



"Только что получил важные новости из ЮНЕСКО - Украина была избрана членом Комитета по защите культурного наследия в случае вооруженного конфликта", - написал Ткаченко.



Решение было принято на девятом заседании стран - участников второго протокола в Гаагскую конвенцию по охране исторических ценностей.



Министр отметил, что Украина совместно с другими государствами-участниками будет работать над безопасностью культурного наследия от последствий вооруженных конфликтов.



Ткаченко подчеркнул, что в условиях российско-украинской войны и попыток РФ присвоить украинское культурное наследие членство Украины в ЮНЕСКО важно для государства.



По словам главы Минкульта, это станет эффективным механизмом для усиления защиты украинских памятников в оккупированном Крыму и в ОРДЛО.



Ткаченко добавил, что Украина будет работать в составе комитета до 2025 года.

Напомним, по данным ЮНЕСКО, Россия присвоила более 4 тыс. культурных памятников в оккупированном Крыму.

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