Украина вошла в эпидемический сезон, - Ляшко

Об этом Ляшко заявил в эфире одного из телеканалов, сообщает РБК-Украина.

"Мы зашли в эпидсезон ОРВИ и прогнозируемо у нас растет количество случаев коронавируса. Мы к этому готовились и понимаем, что это неотвратимый процесс. Количество случаев будет увеличиваться", - заявил министр.

Он добавил, что есть много факторов, которые влияют на увеличение заболеваемости COVID.

"Есть много факторов, которые на это влияют: дети пошли в школы, температурные условия, и циркуляция вируса в этот промежуток времени наиболее передается от человека к человеку. Эти цифры не должны нас пугать, если у нас будет расти количество прививок. Если будет расти, то сможем говорить, что эпидсезон будет спокойным ", - добавил Ляшко.