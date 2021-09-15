Украина вошла в эпидемический сезон, - Ляшко
Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что Украина вошла в эпидемический сезон ОРВИ. Поэтому, по его словам, в стране растет число случаев заболевания коронавирусом
Об этом Ляшко заявил в эфире одного из телеканалов, сообщает РБК-Украина.
"Мы зашли в эпидсезон ОРВИ и прогнозируемо у нас растет количество случаев коронавируса. Мы к этому готовились и понимаем, что это неотвратимый процесс. Количество случаев будет увеличиваться", - заявил министр.
Он добавил, что есть много факторов, которые влияют на увеличение заболеваемости COVID.
"Есть много факторов, которые на это влияют: дети пошли в школы, температурные условия, и циркуляция вируса в этот промежуток времени наиболее передается от человека к человеку. Эти цифры не должны нас пугать, если у нас будет расти количество прививок. Если будет расти, то сможем говорить, что эпидсезон будет спокойным ", - добавил Ляшко.
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