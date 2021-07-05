Украина во время заседания ТКГ 6 июля планирует поднять вопрос обострения на Донбассе

Об этом сообщает Telegram-канал украинской делегации.

"За несколько предыдущих дней участились случаи грубых нарушений противником режима прекращения огня, в том числе с применением противником вооружения, запрещенного Минскими договоренностями", - говорится в сообщении.

В делегации отметили, что самым опасным является то, что под обстрелы оккупантов попадают населенные пункты, в частности, Авдеевка.

"Сегодня в результате огня противника один военнослужащий погиб, трое получили ранения. Накануне погиб еще один украинский военнослужащий.

Соответствующие ноты протеста направлены в ОБСЕ. Украинская делегация в ТКГ начнет свое завтрашнее заседание с этой темы, используя свои дипломатические возможности для возвращения к полному соблюдению режима прекращения огня", - говорится в сообщении.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb