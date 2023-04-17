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Украина во время последнего обмена пленными передала РФ пятерых мусульман

17 апреля, 2023 понедельник
12:33
Война с Россией

Во время последнего обмена, 16 апреля, Украина передала России еще пятерых пленных мусульман

Об этом сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

"По случаю священного месяца Рамадана Украина выступила с инициативой вернуть всех пленных мусульман с обеих сторон", - пишет ведомство.

Однако ответной реакции со стороны России не было. Ни один украинский военнопленный мусульманин не возвращен.

Сообщается, что на родине российских мусульман, приняли не слишком гостеприимно и без должного уважения.

Рамзан Кадыров отказался встретиться с уволенными и заявил, что все находившиеся в плену должны вернуться на фронт.

"Это лишний раз демонстрирует пренебрежительное отношение государства-агрессора к своим военным. Международному сообществу следует обратить внимание на негуманное отношение государства-агрессора даже к собственным военным, возвращающимся из плена", - подчеркивают в штабе.

В то же время Украина постоянно выступает с гуманитарными инициативами по защите прав и возвращению пленных.

Напомним, 10 апреля по случаю завершающегося 21 апреля Рамадана Украина уже передала РФ двух пленных военных мусульман. В общей сложности в Россию вернулись семь пленных.

  • 14 января должен был состояться обмен пленными, однако российская сторона его упразднила.
  • Омбудсман Дмитрий Лубинец заявил, что в настоящее время Россия не придерживается договоренностей по Женевским конвенциям, а только "занимается провокациями".
  • 24 марта украинская сторона передала российских тяжелораненых пленных на Родину, захваченных за время широкомасштабного вторжения, в то же время РФ удерживает наших воинов.
  • Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец считает , что выводы ООН о нарушении Украиной прав российских военнопленных приравнивают жертву к агрессору.
  • В честь начала священного для мусульман Рамадана Украина предложила России обмен всех военнопленных последователей ислама по принципу "всех на всех". Москва предложение отклонила .
  • 10 апреля состоялся очередной крупный обмен пленными. Домой вернулись 100 украинцев. Это военные, моряки, пограничники, нацгвардейцы. В целом Украина вернула из плена 2105 человек.
  • 14 апреля Украине удалось вернуть тела еще 82 павших за нашу свободу защитников.
  • 16 апреля Украина и Россия провели Пасхальный обмен пленными – домой вернулись 130 украинских защитников.
Россия
пленние
Рамадан
обмен пленными
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2023, понедельник
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