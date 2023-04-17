Об этом сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

"По случаю священного месяца Рамадана Украина выступила с инициативой вернуть всех пленных мусульман с обеих сторон", - пишет ведомство.

Однако ответной реакции со стороны России не было. Ни один украинский военнопленный мусульманин не возвращен.

Сообщается, что на родине российских мусульман, приняли не слишком гостеприимно и без должного уважения.

Рамзан Кадыров отказался встретиться с уволенными и заявил, что все находившиеся в плену должны вернуться на фронт.

"Это лишний раз демонстрирует пренебрежительное отношение государства-агрессора к своим военным. Международному сообществу следует обратить внимание на негуманное отношение государства-агрессора даже к собственным военным, возвращающимся из плена", - подчеркивают в штабе.

В то же время Украина постоянно выступает с гуманитарными инициативами по защите прав и возвращению пленных.

Напомним, 10 апреля по случаю завершающегося 21 апреля Рамадана Украина уже передала РФ двух пленных военных мусульман. В общей сложности в Россию вернулись семь пленных.