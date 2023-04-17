Украина во время последнего обмена пленными передала РФ пятерых мусульман
Во время последнего обмена, 16 апреля, Украина передала России еще пятерых пленных мусульман
Об этом сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.
"По случаю священного месяца Рамадана Украина выступила с инициативой вернуть всех пленных мусульман с обеих сторон", - пишет ведомство.
Однако ответной реакции со стороны России не было. Ни один украинский военнопленный мусульманин не возвращен.
Сообщается, что на родине российских мусульман, приняли не слишком гостеприимно и без должного уважения.
Рамзан Кадыров отказался встретиться с уволенными и заявил, что все находившиеся в плену должны вернуться на фронт.
"Это лишний раз демонстрирует пренебрежительное отношение государства-агрессора к своим военным. Международному сообществу следует обратить внимание на негуманное отношение государства-агрессора даже к собственным военным, возвращающимся из плена", - подчеркивают в штабе.
В то же время Украина постоянно выступает с гуманитарными инициативами по защите прав и возвращению пленных.
Напомним, 10 апреля по случаю завершающегося 21 апреля Рамадана Украина уже передала РФ двух пленных военных мусульман. В общей сложности в Россию вернулись семь пленных.
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- Омбудсман Дмитрий Лубинец заявил, что в настоящее время Россия не придерживается договоренностей по Женевским конвенциям, а только "занимается провокациями".
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- Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец считает , что выводы ООН о нарушении Украиной прав российских военнопленных приравнивают жертву к агрессору.
- В честь начала священного для мусульман Рамадана Украина предложила России обмен всех военнопленных последователей ислама по принципу "всех на всех". Москва предложение отклонила .
- 10 апреля состоялся очередной крупный обмен пленными. Домой вернулись 100 украинцев. Это военные, моряки, пограничники, нацгвардейцы. В целом Украина вернула из плена 2105 человек.
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- 16 апреля Украина и Россия провели Пасхальный обмен пленными – домой вернулись 130 украинских защитников.
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