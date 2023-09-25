Украина во время блэкаутов возила дизель на оккупированную ЗАЭС, чтобы предотвратить ядерную аварию, — Галущенко

Об этом "Суспильному" рассказал глава Минэнерго Герман Галущенко.

"Украина, Энергоатом закупали и через российские блокпосты возили. Мы просили договориться о коридоре, чтобы поставлять туда, чтобы когда 7 раз был блэкаут, у нас не произошла авария", - сказал министр.

По его словам, на ЗАЭС доставили в общей сложности около 500 тонн дизеля.

Галущенко назвал такую ситуацию парадоксом.

"По факту россияне там контролируют, ну и пусть везут дизель, но они этого не делали, а мы делали. Ведь мы понимали, если бы из этих семи блэкаутов и один бы произошел и не хватило бы дизеля — это ядерная авария", — отметил министр. .

Что известно о ситуации на ЗАЭС

Россияне оккупировали Запорожскую АЭС в конце февраля 2022 года. С тех пор там постоянно находится личный состав и военная техника, которую захватчики хранят в машинных залах и иногда выводят на позиции для обстрела территорий Никопольского района Днепропетровской области, расположенных по ту сторону Каховского водохранилища.

На станции работает мониторинговая миссия МАГАТЭ, которая должна следить за тем, чтобы АЭС не использовали в качестве военной базы, не атаковали станцию и не вели огонь с нее, а также не прерывали внешние источники электроснабжения. Однако обесточивание на АЭС происходит постоянно. Еще с прошлого года оккупанты начали завозить на ЗАЭС взрывчатку.

О том, что россияне разместили в помещении турбинного отделения четвертого энергоблока оккупированной Запорожской АЭС взрывчатку, стало известно в мае 2023 года. Также оккупанты почти полностью уничтожили систему аварийной готовности и реагирования на атомной станции.

22 июня гендиректор МАГАТЭ Гросси после посещения ЗАЭС сказал, что обстановка там крайне нестабильна, а в июле Агентство зафиксировало на окраине площадки Запорожской атомной электростанции противопехотные мины.

ЗАЭС до сих пор подключена к энергосистеме Украины, хотя оккупанты несколько раз пытались переподключить ее к энергосистеме РФ.