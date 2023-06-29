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Украина вместе с тремя странами подает в Международный суд ООН иск против Ирана за сбитие самолета МАУ в 2020 году

29 июня, 2023 четверг
18:47
ООН катастрофа самолета МАУ в Иране

Украина, Канада, Швеция и Великобритания подают в Международный суд ООН иск против Ирана за сбивание рейса PS752 авиакомпании МАУ в январе 2020 года

Об этом говорится в совместном заявлении Международной группы по координации помощи жертвам рейса PS752, опубликованном на сайте МИД.

Отмечают, что между Ираном и Координационной группой из четырех стран не было достигнуто соглашение по организации арбитража в соответствии со статьей 14 Конвенции о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности гражданской авиации. Координационная группа как можно скорее подаст иск в Международный суд ООН для привлечения Ирана к ответственности за незаконное сбивание рейса PS752 авиакомпании "Международные авиалинии Украины".

Что известно о крушении рейса PS752

8 января 2020 года незадолго после вылета из Тегерана двумя ракетами класса "земля-воздух" был сбит рейс PS752 авиакомпании МАУ. В результате погибли все 176 человек, находившиеся на борту самолета. Иран взял на себя ответственность за крушение украинского самолета.

Летом того же года Иран передал на экспертизу во Францию "черные ящики" из сбитого под Тегераном самолета МАУ. А уже в январе 2021 года Иран передал Украине проект технического отчета об уничтожении самолета МАУ.

В феврале 2021 года стало известно, что канадское правительство и органы безопасности изучали аудиозапись, на которой человек, которого источники узнают как министра иностранных дел Ирана, обсуждает возможность того, что уничтожение рейса PS752 было умышленным актом. Иран назвал запись фейком. Тогда МИД Украины заявил, что Иран скрывает важную информацию по делу об уничтожении самолета.

17 марта 2021 года Иран обнародовал финальный отчет об уничтожении самолета МАУ под Тегераном. После этого министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал документ "сборником манипуляций". Впоследствии Верховный суд канадской провинции Онтарио признал уничтожение самолету МАУ в Иране умышленным террористическим актом.

В конце ноября 2021 года международная группа, состоящая из Канады, Швеции, Украины и Великобритании, призвала Иран полностью оплатить репарации за крушение рейса PS752. В январе 2022 г. стало известно, что Иран отказался вести переговоры с международной группой.

В январе 2022 года секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что авиакатастрофа самолета МАУ над Тегераном в 2020 году имеет все признаки теракта.

А в апреле 2023 года иранский суд приговорил к заключению 10 военнослужащих в связи с крушением пассажирского самолета МАУ над Тегераном в 2020 году. Впоследствии МИД Украины заявил, что вердикты против вероятных виновников сбивания рейса PS752 в Иране – фиктивные, в связи с чем Украина потребует правосудия.

Мир
Украина
Швеция
Канада
Иран
Великобритания
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