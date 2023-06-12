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Украина вместе с французской компанией создадут анимационный сериал по мотивам "Мавки"

12 июня, 2023 понедельник
13:46
Культура

Студия Animagrad, которая принадлежит к Film.UA Group, будет сотрудничать с французской компанией TeamTO в производстве 3D-мультсериала по мотивам мультфильма "Мавка"

Об этом информирует Variety .

Ксения Баранова, промо-продюсер Film.UA анонсировала, что на питчинге в Анси представят проект анимационного сериала, который будет приквелом к полнометражному мультфильму.

В 12 сериях Мавка и ее друзья помогут лесу прийти в себя после боя, установить порядок и гармонию.

"Действие фильма разворачивается сразу после битвы между людьми и лесным охранником, которая произошла, когда остальные лесные жители погрузились в глубокий зимний сон. Вместе с жабокицем Квусем, Шумником Гуком и другими мальчишками Мавка переживет неожиданные, веселые, а порой и опасные приключения в лесу. Пытаясь позаботиться о своем доме, они исследуют его и открывают множество тайн", – сказала Баранова.

Мавка. Лісова пісня

Фото: facebook.com/MAVKA.MOVIE

Несмотря на войну, рассказала продюсер Variety Ирина Костюк, когда аниматоры работали с бомбоубежищ, - "Мавка. Лесная песня" стал самым кассовым украинским фильмом и анимацией в истории: "Мы обогнали таких голливудских хитовых франшиз как "Тайная жизнь домашних животных" обе части "Холодного сердца".

В настоящее время "Мавка" продана более чем в 80 странах мира.

Что известно о мультфильме "Мавка. Лесная песня"

Это украинский 3D анимационный фильм, созданный по мотивам драмы-феерии Леси Украинки и образов народной мифологии. Фильм рассказывает о любви Мавки, духа леса, и Лукаша, крестьянина-музыканта, а также об их борьбе с жестокой Килиной, которая хочет использовать дерево жизни для своих корыстных целей.

Работа над мультфильмом "Мавка. Лесная песня" началась еще в 2015 году. В эти годы создатели меняли сюжет, дизайн героев, бюджет и дату премьеры. Фильм был завершен в конце 2022 года.

Фильм получил государственную поддержку в размере 25% первоначального бюджета, который на тот момент оценивался более чем в 98 млн грн. В 2020 году Совет по государственной поддержке кинематографии одобрил увеличение бюджета проекта в 1,9 раза.

Премьера мультфильма "Мавка. Лесная песня" в кинотеатрах прошла 2 марта.

Кассовые сборы за первый уикенд составили 24,9 млн грн, мультфильм посмотрели почти 190 тысяч зрителей.

На вторую неделю проката в Украине лента обошла "Аватар 2" по количеству проданных билетов. Также стало известно, что мультик покажут более чем в 80 странах мира,

21 марта сообщалось, что "Мавка. Лесная песня" стала самым кассовым украинским фильмом во времена независимости.

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