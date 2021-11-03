Украина включила 31 российского артиста в список лиц, угрожающих нацбезопасности

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на данные Минкульта.



В список угроз нацбезопасности Украины попали следующие лица:

Анастасия Бакланова

Павел Богомолов

Татьяна Бурнакина

Илья Власов

Сергей Воробьев

Константин Гапонов

Михаил Грищенко

Роман Гусев

Усиин Дегерменджи

Илья Домбровский

Александр Загуляев

Вячеслав Земляной

Александр Классен

Юрий Котов

Евгений Кузьмин

Александр Лапшов/Лапшев

Игорь Лучихин

Владимир Миллер

Екатерина Насонова

Роман Никифоров

Андрей Пензин

Егор Попов

Михаил Разинкин

Александр Романов

Андрей Скабара

Валентин Томусяк

Евгений Федоров

Андрей Фомин

Дмитрий Чудин

Максим Шпаковский

Людмила Яковлева/Заплатникова

Напомним, в октябре сообщалось, что Минкульт добавил 7 человек в список угроз национальной безопасности.

По состоянию на 3 ноября 2021 года в список включены 258 человек.