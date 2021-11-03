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Украина включила 31 российского артиста в список лиц, угрожающих нацбезопасности
Министерство культуры и информационной политики Украины расширило перечень лиц, создающих угрозу нацбезопасности, добавив к нему 31 российского артиста
Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на данные Минкульта.
В список угроз нацбезопасности Украины попали следующие лица:
- Анастасия Бакланова
- Павел Богомолов
- Татьяна Бурнакина
- Илья Власов
- Сергей Воробьев
- Константин Гапонов
- Михаил Грищенко
- Роман Гусев
- Усиин Дегерменджи
- Илья Домбровский
- Александр Загуляев
- Вячеслав Земляной
- Александр Классен
- Юрий Котов
- Евгений Кузьмин
- Александр Лапшов/Лапшев
- Игорь Лучихин
- Владимир Миллер
- Екатерина Насонова
- Роман Никифоров
- Андрей Пензин
- Егор Попов
- Михаил Разинкин
- Александр Романов
- Андрей Скабара
- Валентин Томусяк
- Евгений Федоров
- Андрей Фомин
- Дмитрий Чудин
- Максим Шпаковский
- Людмила Яковлева/Заплатникова
- Напомним, в октябре сообщалось, что Минкульт добавил 7 человек в список угроз национальной безопасности.
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