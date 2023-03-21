Такое мнение BILD высказали высокопоставленные должностные лица НАТО.

Источники издания считают, что поставляемое Западом оружие будет использовано уже в мае для вытеснения российской армии, вторгшееся с юга и востока Украины. По их словам, сейчас партнеры делают все необходимое для подготовки ВСУ к контрнаступлению.

"Мы готовимся к наступлению весной или летом. В ближайшие шесть месяцев станут ключевым периодом в войне не только для Украины, но и для союзников", - сказал собеседник издания.

Источники не называют точек, на которые будет направлено контрнаступление, но, очевидно, это будет Луганщина и Запорожская область, пишет СМИ. Также собеседники издания не исключают, что Украина будет увольнять Крым.

"Украинская противовоздушная оборона сегодня гораздо сильнее, чем она была в начале войны", - отметил неназванный чиновник и подчеркнул, что это сигнал того, что Украина сможет достичь прорыва и освободить новые территории в ближайшие месяцы.