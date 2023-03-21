Украина, вероятно, будет контратаковать в Запорожской и Луганской областях, ближайшие 6 месяцев станут ключевыми, – Bild
В ближайшие полгода станут ключевым периодом в войне и для Украины, и для ее союзников. Вероятно, ВСУ будут контратаковать в Запорожской и Луганской областях
Такое мнение BILD высказали высокопоставленные должностные лица НАТО.
Источники издания считают, что поставляемое Западом оружие будет использовано уже в мае для вытеснения российской армии, вторгшееся с юга и востока Украины. По их словам, сейчас партнеры делают все необходимое для подготовки ВСУ к контрнаступлению.
"Мы готовимся к наступлению весной или летом. В ближайшие шесть месяцев станут ключевым периодом в войне не только для Украины, но и для союзников", - сказал собеседник издания.
Источники не называют точек, на которые будет направлено контрнаступление, но, очевидно, это будет Луганщина и Запорожская область, пишет СМИ. Также собеседники издания не исключают, что Украина будет увольнять Крым.
"Украинская противовоздушная оборона сегодня гораздо сильнее, чем она была в начале войны", - отметил неназванный чиновник и подчеркнул, что это сигнал того, что Украина сможет достичь прорыва и освободить новые территории в ближайшие месяцы.
- Ранее издание Politico писало, что Украина может начать контрнаступление в мае и для этого у нее есть два сценария.
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