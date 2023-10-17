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Украина вернула в семью детей из ВОТ Херсонщины

17 октября, 2023 вторник
11:14
Война с Россией

Шесть детей, которые оставались на временно оккупированной Херсонской области, вернулись к своим родителям на подконтрольную правительству Украины территорию

Об этом информирует Минреинтеграция .

Дети с левобережья Херсона снова объединились с семьей. Две семьи развелись во время полномасштабной войны России в 2023 году.

По словам матери, она обратилась за помощью в Украинскую сеть за права ребенка. Когда россияне вошли в Херсон, родители отправили 10-летнего Александра, 8-летнюю Дарью и 6-летнего Якова к бабушке в деревню.

"Вскоре областной центр уволили, а бабушка с внуками остались на временно оккупированной территории. Отступая из Херсона, россияне взорвали Антоновский мост, забрать малышей стало невозможно", - говорится в материале.

Другая семья также воссоединилась после 19 месяцев разлуки. Отец 9-летней Наденьки и 14-летнего Михаила сказал, что дети пострадали в результате оккупации села, где жили их бабушка и дедушка. В преддверии полномасштабного вторжения дети уехали в гости. А после оккупации путь на подконтрольную Украине территорию был отрезан.

Фото: Минреинтеграции

Возвращение детей семьям стало возможным благодаря совместным усилиям Украинской сети по правам ребенка и Минреинтеграции.

Депортация украинских детей в Россию

В условиях полномасштабного вторжения РФ массово депортирует украинских детей с оккупированных территорий Украины. Их вывозят в оккупированный Крым, Россию или Белоруссию якобы на оздоровление или на отдых в лагерях.

В марте Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой из-за незаконной депортации украинских детей.

8 июня комитет сената США поддержал проект резолюции , осуждающей похищение украинских детей Россией и называющий действия оккупантов геноцидом. Позже появились доказательства причастности Беларуси к депортации украинских детей. 27 июня белорусская оппозиция передала в Международный уголовный суд доказательства причастности к военным преступлениям самопровозглашенного главы Беларуси Александра Лукашенко и его окружения.

Глава МИД Германии Анналена Бербок призвала страны ООН объединить усилия и заставить Россию вернуть украинским родителям их детей, вывезенных против воли в РФ во время войны в Украине. А в Сенате США призвали Белый дом ввести санкции против лиц, причастных к похищению и депортации украинских детей в РФ и их незаконному усыновлению.

29 июля российская уполномоченная по правам ребенка Мария Львова-Белова заявила , что с начала полномасштабного вторжения Россия "приняла" около 4,8 миллионов жителей Украины, из них более 700 тысяч - дети.

24 сентября нижняя палата парламента Канады единогласно приняла резолюцию об осуждении депортации украинских детей в Россию, назвав такие действия кафиров военными преступлениями и геноцидом.

В октябре международный Красный Крест призвал белорусское отделение организации отправить в отставку главу Дмитрия Шевцова, ранее подтвердившего свое участие в депортации детей с временно оккупированных российскими войсками территорий Украины.

16 октября представитель Катара сообщил , что катарским дипломатам в Москве передадут троих украинских детей, вывезенных в Россию, в соответствии с механизмом, созданным Катаром с целью возвращения значительного количества похищенных детей в Украину.

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