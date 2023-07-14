Украина вернула тела еще 62 павших военных
В пятницу, 14 июля, из временно оккупированных территорий Украины удалось вернуть тела еще 62 павших военнослужащих
Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
"Сегодня произошла репатриация тел погибших украинских военнослужащих с временно оккупированных территорий Украины. Таким образом удалось вернуть тела еще 62 защитникам", - говорится в сообщении.
Отмечается, что четверо погибших военных скончались во вражеском плену в результате ранения, болезни и ненадлежащего медицинского ухода.
Репатриация тел с ВОТ состоялась при содействии Минреинтеграции, Уполномоченного по пропавшим без вести в сотрудничестве с Объединенным центром при СБУ, Управлении гражданско-военного сотрудничества ВСУ, другими силовыми структурами, ведомствами и международными организациями.
Передача тел погибших военных осуществляется в соответствии с нормами Женевских конвенций. Тела наших защитников после идентификации будут переданы их родным для достойного захоронения.
- 30 мая в Украину вернули тела еще 79 погибших украинских защитников. Их передали родственникам для погребения.
- 7 июля уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил , что Украине удалось идентифицировать большинство тел военнопленных, погибших в результате российского теракта в поселке Оленевка Донецкой области.
- Также в среду, 12 июля, Украине удалось вернуть тела 19 человек, погибших в плену.
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