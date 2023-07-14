Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

"Сегодня произошла репатриация тел погибших украинских военнослужащих с временно оккупированных территорий Украины. Таким образом удалось вернуть тела еще 62 защитникам", - говорится в сообщении.

Отмечается, что четверо погибших военных скончались во вражеском плену в результате ранения, болезни и ненадлежащего медицинского ухода.

Репатриация тел с ВОТ состоялась при содействии Минреинтеграции, Уполномоченного по пропавшим без вести в сотрудничестве с Объединенным центром при СБУ, Управлении гражданско-военного сотрудничества ВСУ, другими силовыми структурами, ведомствами и международными организациями.

Передача тел погибших военных осуществляется в соответствии с нормами Женевских конвенций. Тела наших защитников после идентификации будут переданы их родным для достойного захоронения.