Украина вернула тела еще 51 погибшего защитника

Об этом сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

"Украинской стороной предпринят ряд мер, по результатам которых на подконтрольную украинскому правительству территорию удалось репатриировать тела 51-го погибшего защитника", - говорится в заявлении.

Сообщается, что передача павших воинов состоялась при сотрудничестве КШППВ, Генштаба ВСУ и МВД.

В общей сложности за два года удалось репатриировать тела 1832 украинских бойцов.

"Украина будет продолжать поиски и возвращения тел всех наших героев, отдавших свою жизнь в боях за независимость", - добавляют в ведомстве.

Справочно. Координационный штаб по обращению с военнопленными (КШППВ) образован 11 марта 2022 года согласно постановлению Кабинета Министров Украины №257.