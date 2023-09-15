Украина вернула тела еще 51 погибшего защитника
В пятницу, 15 сентября, Украине удалось вернуть домой еще 51 тело павшего военнослужащего
Об этом сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.
"Украинской стороной предпринят ряд мер, по результатам которых на подконтрольную украинскому правительству территорию удалось репатриировать тела 51-го погибшего защитника", - говорится в заявлении.
Сообщается, что передача павших воинов состоялась при сотрудничестве КШППВ, Генштаба ВСУ и МВД.
В общей сложности за два года удалось репатриировать тела 1832 украинских бойцов.
"Украина будет продолжать поиски и возвращения тел всех наших героев, отдавших свою жизнь в боях за независимость", - добавляют в ведомстве.
Справочно. Координационный штаб по обращению с военнопленными (КШППВ) образован 11 марта 2022 года согласно постановлению Кабинета Министров Украины №257.
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