Украина вернула тела еще 50 украинских защитников
В пятницу, 27 октября, Украине удалось вернуть на подконтрольную территорию тела 50 погибших военнослужащих
Об этом сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.
"Сегодня по результатам проведения репатриационных мероприятий украинской стороне удалось вернуть на подконтрольную территорию тела (остатки) 50 погибших (умерших) защитников Украины", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Вооруженные Силы обеспечат надлежащую и безопасную перевозку тел для передачи правоохранителям и судебно-медицинским экспертам с целью организации и проведения следственных действий и судебных экспертиз.
Справочно. Координационный штаб по обращению с военнопленными (КШППВ) образован 11 марта 2022 года согласно постановлению Кабинета Министров Украины №257.
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