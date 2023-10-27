Украина вернула тела еще 50 украинских защитников

Об этом сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

"Сегодня по результатам проведения репатриационных мероприятий украинской стороне удалось вернуть на подконтрольную территорию тела (остатки) 50 погибших (умерших) защитников Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Вооруженные Силы обеспечат надлежащую и безопасную перевозку тел для передачи правоохранителям и судебно-медицинским экспертам с целью организации и проведения следственных действий и судебных экспертиз.

Справочно. Координационный штаб по обращению с военнопленными (КШППВ) образован 11 марта 2022 года согласно постановлению Кабинета Министров Украины №257.