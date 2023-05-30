Украина вернула тела 79 погибших военных

Об этом сообщила пресс-служба Минреинтеграции.

"Сегодня удалось вернуть домой тела 79 погибших украинских защитников. Передача тел с временно оккупированных территорий Украины состоялась при содействии Офиса Уполномоченного из пропавших без вести при Минреинтеграции в сотрудничестве с силовыми структурами", - говорится в сообщении.

"Тела наших защитников будут переданы их семьям для достойного захоронения", - добавили в ведомстве.



Там отметили, что передача тел погибших военных осуществляется согласно Женевским конвенциям.