Украина вернула тела 64 павших военных

Об этом сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

Украинская сторона в свою очередь передала российской тела (останки) комбатантов, погибших (умерших) в связи с вооруженной агрессией.

Вооруженные Силы Украины обеспечат надлежащую и безопасную перевозку репатриированных тел (останков) погибших (умерших) защитников Украины в определенные государственные специализированные учреждения для их передачи установленным порядком представителям правоохранительных органов и судебно-медицинским экспертам с целью организации и проведения процессуальных (следственных) действий и судебных экспертиз, необходимых для установления лиц погибших", – говорится в сообщении штаба.