Украина вернула тела 64 павших военных
6 октября по результатам проведения репатриационных мероприятий Украине удалось вернуть на подконтрольную территорию тела (останки) 64 павших защитников
Об этом сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.
Украинская сторона в свою очередь передала российской тела (останки) комбатантов, погибших (умерших) в связи с вооруженной агрессией.
Вооруженные Силы Украины обеспечат надлежащую и безопасную перевозку репатриированных тел (останков) погибших (умерших) защитников Украины в определенные государственные специализированные учреждения для их передачи установленным порядком представителям правоохранительных органов и судебно-медицинским экспертам с целью организации и проведения процессуальных (следственных) действий и судебных экспертиз, необходимых для установления лиц погибших", – говорится в сообщении штаба.
- 15 сентября Украине удалось вернуть домой тела 51 павшего военнослужащего.
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