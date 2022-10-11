Украина вернула тела 62 павших защитников, среди них - погибшие в Оленовке
Во вторник 11 октября Украина вернула домой тела 62 павших на войне с Россией воинов, среди которых пленные, погибшие в тюрьме в оккупированной Оленовке
Об этом сообщает Минреинтеграции в telegram .
По словам уполномоченного из пропавших без вести Олега Котенко, переговоры о передаче 62 павших героев были сверхтяжелыми. В частности, удалось вернуть погибших в Оленовке бойцов.
"Мы вернули тех, кто находился в самом аду и защищал Украину. Светлая память героям!" – сказал Котенко.
- 29 июля россияне обстреляли из артиллерии тюрьму в Оленовке, где содержали украинских пленных. В результате обстрела погиб 41 человек, 130 - были ранены.
- 20 сентября прошла очередная операция по передаче тел погибших воинов, Украина вернула домой еще 25 павших защитников.
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