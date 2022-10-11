Об этом сообщает Минреинтеграции в telegram .

По словам уполномоченного из пропавших без вести Олега Котенко, переговоры о передаче 62 павших героев были сверхтяжелыми. В частности, удалось вернуть погибших в Оленовке бойцов.

"Мы вернули тех, кто находился в самом аду и защищал Украину. Светлая память героям!" – сказал Котенко.

29 июля россияне обстреляли из артиллерии тюрьму в Оленовке, где содержали украинских пленных. В результате обстрела погиб 41 человек, 130 - были ранены.

20 сентября прошла очередная операция по передаче тел погибших воинов, Украина вернула домой еще 25 павших защитников.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb