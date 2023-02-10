Украина вернула тела 61 погибшего защитника

Об этом сообщила пресс-служба Минреинтеграции.

"Сегодня при содействии Минреинтеграции и Офиса Уполномоченного по пропавшим без вести в сотрудничестве с силовыми структурами удалось вернуть родным тела 61 защитника Украины", - рассказали в пресс-службе.



"Передача тел состоялась в соответствии с нормами Женевской конвенции и с соблюдением международного гуманитарного права", - добавили там.



В ведомстве отметили, что всего с начала работы Офиса Уполномоченного удалось вернуть тела 888 павших защитников.