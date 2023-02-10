Украина вернула тела 61 погибшего защитника
Украина вернула тела 61 павшего военного. Всего с мая 2022 года, когда был создан Офис Уполномоченного по пропавшим без вести, удалось вернуть 888 тел
Об этом сообщила пресс-служба Минреинтеграции.
"Сегодня при содействии Минреинтеграции и Офиса Уполномоченного по пропавшим без вести в сотрудничестве с силовыми структурами удалось вернуть родным тела 61 защитника Украины", - рассказали в пресс-службе.
"Передача тел состоялась в соответствии с нормами Женевской конвенции и с соблюдением международного гуманитарного права", - добавили там.
В ведомстве отметили, что всего с начала работы Офиса Уполномоченного удалось вернуть тела 888 павших защитников.
- 4 февраля Украина вернула из российского плена 116 защитников , в том числе защитники Мариуполя, херсонские партизаны и снайперы из Бахмутского направления.
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