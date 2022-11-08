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Украина вернула тела 38 защитников

8 ноября, 2022 вторник
11:58
война с Россией

Украина вернула тела еще 38 павших защитников, всего удалось вернуть 663 тела

Об этом Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины сообщает в Телеграмме .

"Состоялась передача тел военнослужащих, которые отдали свои жизни за Украину. Сегодня удалось вернуть родным тела 38 защитников. Операция проводилась при сотрудничестве Уполномоченного по лицам, пропавшим без вести, Олегу Котенку и ряду силовых структур Украины", - говорится в сообщении.

Согласно информации, процесс возвращения тел происходит в соответствии с нормами Женевской конвенции. Всего с начала работы Офиса Уполномоченного удалось вернуть 663 тела.

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