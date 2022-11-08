Украина вернула тела 38 защитников
Украина вернула тела еще 38 павших защитников, всего удалось вернуть 663 тела
Об этом Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины сообщает в Телеграмме .
"Состоялась передача тел военнослужащих, которые отдали свои жизни за Украину. Сегодня удалось вернуть родным тела 38 защитников. Операция проводилась при сотрудничестве Уполномоченного по лицам, пропавшим без вести, Олегу Котенку и ряду силовых структур Украины", - говорится в сообщении.
Согласно информации, процесс возвращения тел происходит в соответствии с нормами Женевской конвенции. Всего с начала работы Офиса Уполномоченного удалось вернуть 663 тела.
- 25 октября состоялась очередная операция по передаче тел погибших военных, Украина вернула тела 25 павших защитников.
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