Об этом сообщают в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Их передадут семьям для достойного захоронения. Операция проводилась украинскими силовыми структурами в Запорожской области.

В Херсонской области освободили из российского плена 5 украинцев.

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