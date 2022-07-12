Украина вернула тела 30-ти погибших военных
Украине удалось вернуть тела еще 30-ти воинов, погибших в боях с оккупантами
Об этом сообщают в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
Их передадут семьям для достойного захоронения. Операция проводилась украинскими силовыми структурами в Запорожской области.
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