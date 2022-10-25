Украина вернула тела 25 павших защитников

Об этом сообщает пресс-служба Мининтеграции.

"Состоялась очередная операция по передаче тел погибших военных. Украина вернула еще 25 своих героев. Операция проводилась при участии уполномоченного по пропавшим без вести Олега Котенко и ряда силовых структур Украины", - говорится в сообщении.

Согласно информации, процесс возвращения тел происходил в соответствии с нормами Женевской конвенции.

6 сентября состоялась очередная передача тел погибших военных, в Украину вернули останки 25 павших воинов.

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