Украина вернула тела 25 павших защитников
Состоялась очередная операция по передаче тел погибших военных, Украина вернула тела 25 павших защитников
Об этом сообщает пресс-служба Мининтеграции.
"Состоялась очередная операция по передаче тел погибших военных. Украина вернула еще 25 своих героев. Операция проводилась при участии уполномоченного по пропавшим без вести Олега Котенко и ряда силовых структур Украины", - говорится в сообщении.
Согласно информации, процесс возвращения тел происходил в соответствии с нормами Женевской конвенции.
- 6 сентября состоялась очередная передача тел погибших военных, в Украину вернули останки 25 павших воинов.
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