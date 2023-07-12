Украина вернула тела 19 человек, погибших в российском плену
В среду, 12 июля, Украине удалось вернуть тела 19 человек, погибших в российском плену
Об этом Уполномоченный по лицам пропавших без вести при особых обстоятельствах Олег Котенко сообщил во время круглого стола в Укринформе .
"Хочу такие досадные примеры привести, когда человек находится в плену, мы видим (на видео - ред.). И 19 тел я привез, они погибли в плену. Еще 4 привезу в ближайшие дни. Это те, кто были в плену и там погибли. Это о том, что мы знаем, нам эти тела возвращают. Но есть такое, что нам тела могут и не вернуть", - сказал Котенко.
- 7 июля уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что Украине удалось идентифицировать большинство тел военнопленных, погибших в результате российского теракта в поселке Оленевка Донецкой области.
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