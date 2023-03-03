Украина вернула с временно оккупированных территорий тела 17 погибших военных
Украине удалось вернуть тела 17 павших защитников с временно оккупированных территорий, всего для достойного захоронения смогли вернуть тела 1426 военных
Об этом сообщили в министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.
"Украина вернула тела еще 17 павших защитников. При содействии Офиса Уполномоченного из пропавших без вести при Минреинтеграции в сотрудничестве с силовыми структурами сегодня удалось вернуть домой тела 17 погибших защитников Украины. Передача тел с временно оккупированных территорий Украины состоялась в соответствии с нормами Женевской конвенции в министерстве.
Пресс-служба также сообщила, что с начала полномасштабного вторжения удалось вернуть тела 1426 украинских защитников для достойного захоронения.
- Напомним, 10 февраля сообщалось , что Украина вернула тела 61 павшего военного. Всего с мая по февраль 2022 года, когда был создан Офис Уполномоченного по пропавшим без вести, удалось вернуть 888 тел.
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