Украина вернула с временно оккупированных территорий тела 17 погибших военных

Об этом сообщили в министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

"Украина вернула тела еще 17 павших защитников. При содействии Офиса Уполномоченного из пропавших без вести при Минреинтеграции в сотрудничестве с силовыми структурами сегодня удалось вернуть домой тела 17 погибших защитников Украины. Передача тел с временно оккупированных территорий Украины состоялась в соответствии с нормами Женевской конвенции в министерстве.

Пресс-служба также сообщила, что с начала полномасштабного вторжения удалось вернуть тела 1426 украинских защитников для достойного захоронения.