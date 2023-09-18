Украина вернула с временно оккупированных территорий еще двоих детей
Домой с временно оккупированных территорий вернулись двое украинских детей – 13-летний Кирилл и его 4-летний брат Сергей. Теперь их ждет реабилитация
Об этом сообщил уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец.
"Недавно мы помогли вернуться еще двум детям с ТОТ. Это двое братьев - 13-летний Кирилл и 4-летний Сергей. Их мама обратилась в Офис омбудсмена лично с просьбой помочь вывезти детей на подконтрольную территорию Украины. Мы обработали обращение и имеем положительный результат" , – написал он.
"Также дети посетили Центр защиты прав ребенка. Кирилл, находясь в Центре, нарисовал на доске флаг Украины и отметил, что очень любит свою страну. Такой патриотизм маленьких граждан восхищает!" – добавил Уполномоченный.
По его словам, по возвращении детей на контролируемые территории им и их семьям будет оказана психологическая, юридическая и гуманитарная помощь.
Что известно о возвращении детей с ТОТ
14 сентября Лубинец заявил , что с момента создания отдельного координационного штаба по вопросам детей домой вернули 386 маленьких украинцев. Это только те дети, которые были депортированы на территорию РФ. В то же время подсчет детей, возвращенных из оккупации, будут вести отдельно.
"Мы решили разделить эти цифры, потому что одно дело вернуть после депортации ребенка с территории РФ, другое дело – когда мы возвращаем детей, принудительно перемещенных в пределах временно оккупированной территории Украины", - сказал Лубинец.
В тот же день в Херсонской ОВА сообщили, что всего с начала 2023 года на подконтрольную территорию Украины вернули 112 детей Херсонщины.
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