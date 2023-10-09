Украина вернула с временно оккупированных территорий еще 9 детей

Об этом сообщил глава Херсонской ОВ Александр Прокудин.

"Отныне в комфортных условиях и психологической безопасности будут жить пятеро девочек и четверо мальчиков. Возраст детей – от 5 до 14 лет", - написал он.

Прокудин отметил, что в целом с начала 2023 удалось вернуть на подконтрольную Украине территорию 121 ребенка из Херсонщины.

Что известно о возвращении детей из ВТО

14 сентября уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец заявил , что с момента создания отдельного координационного штаба по вопросам детей домой вернули 386 маленьких украинцев. Это только те дети, которые были депортированы на территорию РФ. В то же время подсчет детей, возвращенных с оккупации, будут вести отдельно.

"Мы решили разделить эти цифры, потому что одно дело вернуть после депортации ребенка с территории РФ, другое дело – когда мы возвращаем детей, принудительно перемещенных в пределах временно оккупированной территории Украины", - сказал Лубинец.

5 октября стало известно о возвращении домой еще 19 детей.