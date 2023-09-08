Украина вернула родителям 9 детей, находившихся во временной оккупации
Украина вернула родителям 9 детей, находившихся во временной оккупации. Один из них пережил российский плен и допрос по надуманным обвинениям
Об этом сообщил Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец.
"Украине удалось вернуть домой 9 украинских детей! Истории этих детей - впечатляют... Например, двое детей долгое время находились на ВОТ, и теперь наконец удалось вернуть их родителям", - написал он.
Также домой вернулся парень, которого оккупанты обвинили в подрыве моста, месяц держали в тюрьме и допрашивали.
"Он прошел все круги ада, в том числе и фильтрацию. Но теперь он с мамой, в Украине", - рассказал Лубинец.
Он отметил, что по соображениям безопасности не может разглашать подробности возвращения детей.
- 25 августа Украине удалось вернуть 11 детей , находившихся в России или на временно оккупированных территориях.
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