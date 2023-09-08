Украина вернула родителям 9 детей, находившихся во временной оккупации

Об этом сообщил Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец.

"Украине удалось вернуть домой 9 украинских детей! Истории этих детей - впечатляют... Например, двое детей долгое время находились на ВОТ, и теперь наконец удалось вернуть их родителям", - написал он.

Также домой вернулся парень, которого оккупанты обвинили в подрыве моста, месяц держали в тюрьме и допрашивали.

"Он прошел все круги ада, в том числе и фильтрацию. Но теперь он с мамой, в Украине", - рассказал Лубинец.

Он отметил, что по соображениям безопасности не может разглашать подробности возвращения детей.