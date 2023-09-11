Украина вернула под контроль "Вышки Бойко", которые были оккупированы с 2015 года, - ГУР
Возле берегов временно оккупированного Крыма в Черном море украинские защитники взяли под контроль буровые газо- и нефтедобывающие платформы "Вышки Бойко", захваченные с 2015 года
Об этом сообщает Главное управление разведки МОУ.
"Уникальную операцию по установлению контроля над "Вышками Бойко" провели силы подразделений ГУР МО Украины, в частности, под контроль были возвращены буровые платформы "Петр Годовалец" и "Украина", а также СПБУ "Таврида" и "Сиваш", - говорится в заявлении.
В ходе операции украинские спецназовцы на скоростных катерах столкнулись с российским истребителем Су-30. После обмена огнем российский самолет был поврежден и вынужден был отклониться.
Сообщается, что в ходе спецоперации бойцам удалось захватить запас вертолетных боеприпасов - неуправляемые авиационные ракеты, а также радиолокационную станцию "Неву", которая отслеживает движение судов в Черном море.
Справочно. "Вышки Бойко" - это две буровые платформы, приобретенные Украиной в 2011 году для добычи газа на Черноморском шельфе. Они были названы в честь бывшего министра энергетики Юрия Бойко, подозреваемого в коррупции при их закупке. В 2014 году вышки были захвачены Россией во время аннексии Крыма.
С начала полномасштабной войны РФ использовала "Вышки Бойко" в военных целях. В частности, в качестве вертолетных площадок и для размещения средств РЛС.
- Летом 2022 года, как заявил оккупационный "глава" Крыма Сергей Аксенов, украинские Вооруженные Силы нанесли удар по захваченным Россией буровым установкам "Черноморнефтегаза" или так называемым "вышкам Бойко".
- Тогда Одесская ОВА Сергей Братчук сообщал , что россияне превратили буровые платформы в воинские части, где разместили ПВО и гарнизоны.
- 27 августа разведка Британии доложила , что Россия и Украина ведут бои за "вышки Бойко" в Черном море.
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