Украина вернула под контроль "Вышки Бойко", которые были оккупированы с 2015 года, - ГУР

Об этом сообщает Главное управление разведки МОУ.

"Уникальную операцию по установлению контроля над "Вышками Бойко" провели силы подразделений ГУР МО Украины, в частности, под контроль были возвращены буровые платформы "Петр Годовалец" и "Украина", а также СПБУ "Таврида" и "Сиваш", - говорится в заявлении.

В ходе операции украинские спецназовцы на скоростных катерах столкнулись с российским истребителем Су-30. После обмена огнем российский самолет был поврежден и вынужден был отклониться.

Сообщается, что в ходе спецоперации бойцам удалось захватить запас вертолетных боеприпасов - неуправляемые авиационные ракеты, а также радиолокационную станцию "Неву", которая отслеживает движение судов в Черном море.

Справочно. "Вышки Бойко" - это две буровые платформы, приобретенные Украиной в 2011 году для добычи газа на Черноморском шельфе. Они были названы в честь бывшего министра энергетики Юрия Бойко, подозреваемого в коррупции при их закупке. В 2014 году вышки были захвачены Россией во время аннексии Крыма.

С начала полномасштабной войны РФ использовала "Вышки Бойко" в военных целях. В частности, в качестве вертолетных площадок и для размещения средств РЛС.