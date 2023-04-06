Украина вернула парня, депортированного в РФ с временно оккупированной Херсонщины

Об этом омбудсман Дмитрий Лубинец сообщил в телеграмме.

В начале полномасштабного вторжения оккупанты депортировали в РФ воспитанников Олешковского детского дома-интерната Херсонской области: Артему удалось вернуть его бабушке в Украину.

"Заявительница сообщила, как только ей стало известно, что питомцев указанного дома-интерната вывозят в РФ, она лично поехала в заведение, чтобы забрать внука. Однако Артема вместе с другими воспитанниками к тому времени уже переместили на территорию РФ, оттуда во временно оккупированный Крым , а затем в г. Скадовска. Впрочем, администрация заведения, в котором находился Артем, отказалась возвращать ребенка", - отметил омбудсман.

По его обращению органы опеки и попечительства назначили бабушку попечительницей ребенка и приняли меры по возвращению парня с его возвращения на подконтрольную Украине территорию.