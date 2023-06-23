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Украина вернула из Венгрии еще двух военнопленных

23 июня, 2023 пятница
20:29
Война с Россией

Украинские дипломаты вывезли из Венгрии еще двух украинских военнопленных, которых передала Россия Будапешту

Об этом сообщает спикер МИД Украины Олег Николенко.

"Таким образом украинской стороне удалось вернуть уже пятерых украинских защитников. Работаем, чтобы и остальные шесть воинов как можно быстрее вернулись домой к своим родным", - отметил Николенко.

Что известно о передаче украинских военнопленных Венгрии

9 июня РПЦ заявила, что передала Венгрии группу украинских военнопленных. В украинской разведке сказали, что ничего не знают об этом. Также соответствующей информацией не владели международные организации, в том числе Красный Крест.

Позже в Венгрии подтвердили передачу 11 военнопленных, отметив, что это был жест доброй воли со стороны РПЦ. МИД Украины вызвал для объяснения временного поверенного в делах Венгрии.

16 июня уполномоченный по делам пропавших без вести Олег Котенко сказал, что Украина установила местонахождение 11 военнопленных. Через несколько дней сообщили, что МИД Украины требует допустить к ним консула. В то же время Будапешт продолжал пренебрегать правами и основополагающими свободами людей и игнорировал все попытки конструктивного диалога с посольством Украины.

В МИД Украины 19 июня отметили, что совместно с Координационным штабом по вопросам обращения с военнопленными и другими причастными органами Украины "продолжают принимать активные меры для возвращения домой вероятно одиннадцати украинских военнопленных, которых Венгрия, без ведома украинского правительства или международных правозащитных организаций, вывезла из России ".

"Все попытки украинских дипломатов в течение последних дней установить прямой контакт с украинскими гражданами не имели успеха. Это, а также информация, полученная от родственников некоторых из них, свидетельствует, что заверения венгерских властей о якобы свободном статусе украинских защитников в Венгрии не соответствуют действительности. Фактически они содержатся в изоляции, не имеют доступа к открытым источникам информации, их общение с родными происходит в присутствии третьих лиц, им отказывают в установлении контакта с посольством Украины", - заявили в МИД.

19 июня представитель Еврокомиссии по вопросам внешней и безопасности политики Питер Стано заявил, что Венгрия должна объяснить свои действия по передаче ей украинских военнопленных из РФ и свою коммуникацию по этому вопросу.

20 июня глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что 11 украинских военнопленных вывезли из России в интересах венгерского премьера Виктора Орбана. Его венгерский коллега Петер Сиярто опроверг слова Кулебы, отрицая участие в обмене правительства. По его словам, передача украинских пленных венгерской стороне состоялась в результате "дискуссий между церковью и религиозными организациями".

В венгерской оппозиции четко отрицали, что договоренность об освобождении пленных состоялась без участия правительства. В комментарии к публикации Сийярто оппозиционер Петер Марки-Зай напомнил, что к процессу был привлечен вице-премьер Жолт Шемьен, последний подтверждавший публично.

А уже 20 июня стало известно, что посольству Украины в Будапеште удалось вывезти из Венгрии троих украинских военнопленных.

21 июня Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что Венгрия нарушила международное право и права украинских военнопленных, когда приняла заключенных от РФ.

Украина
Россия
Венгрия
пленние
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