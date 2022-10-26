Украина вернула из российского плена еще десять военных

Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак в telegram.

"Наши дома. Провели очередной обмен пленными. Удалось вернуть домой 10 украинских военнослужащих. Среди них есть один офицер и девять рядовых и сержантов", - написал Ермак.

Он добавил, что также было передано тело американского добровольца, ветерана армии США Джошуа Алана Джонса, воевавшего за Украину и погибшего в бою с оккупантами.

17 октября из российского плена в Украину вернулись 108 женщин, из которых 12 – гражданские, остальные – представительницы ВСУ, МВД и Госспецтрансслужбы.

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