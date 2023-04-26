Украина вернула из российского плена еще 44 граждан

Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак в telegram.

"Очередной обмен пленными. Нам удалось вернуть домой 44 наших граждан. Среди них - 36 рядовых и сержантов и 6 офицеров. Это военные, пограничники, нацгвардейцы, моряки. Люди защищали Мариуполь, Азовсталь, Херсонщину, сражались с врагом на Востоке. мы освободили двух гражданских", - написал Ермак.

Он отметил, что среди освобожденных есть раненые, которых враг пытал в плену. Также есть двое мужчин, жены которых ранее освобождены из плена.

В свою очередь омбудсмен Дмитрий Лубинец добавил, что с начала полномасштабного вторжения уже удалось освободить 2 279 украинцев.