Украина вернула из российского плена еще 44 граждан
В среду, 26 апреля, Украина вернула из российского плена 36 рядовых и сержантов, шестерых офицеров и двух цивильных граждан
Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак в telegram.
"Очередной обмен пленными. Нам удалось вернуть домой 44 наших граждан. Среди них - 36 рядовых и сержантов и 6 офицеров. Это военные, пограничники, нацгвардейцы, моряки. Люди защищали Мариуполь, Азовсталь, Херсонщину, сражались с врагом на Востоке. мы освободили двух гражданских", - написал Ермак.
Он отметил, что среди освобожденных есть раненые, которых враг пытал в плену. Также есть двое мужчин, жены которых ранее освобождены из плена.
В свою очередь омбудсмен Дмитрий Лубинец добавил, что с начала полномасштабного вторжения уже удалось освободить 2 279 украинцев.
- 10 апреля состоялся очередной крупный обмен пленными, домой вернулись 100 украинцев.
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