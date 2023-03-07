Украина вернула из российского плена 130 защитников во время очередного обмена
Во вторник, 7 марта, Украина вернула из российского плена 130 воинов, в том числе защитников Мариуполя и военных из районов Бахмута и Соледара
Об этом написал руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.
Отмечается, что из 87 защитников Мариуполя, 71 воин – из Азовстали.
35 из освобожденных были взяты в плен на Донецком направлении, в районе Бахмута и Соледара.
Ермак подчеркнул, что большинство освобожденные военные имеют тяжелые ранения.
"Большинство людей, которых мы возвращаем сегодня, имеют тяжелые ранения. Как говорит Президент Владимир Зеленский, государство должно позаботиться о каждом из них. Каждый из наших героев должен чувствовать, что государство заботится о нем", - пишет он.
- 16 февраля в результате очередного обмена в Украину вернулся 101 украинский пленник: 100 военных и 1 гражданский.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.24
Покупка 38.24Продажа 39.08
-
EUR
Покупка 40.23Продажа 41.2
- Актуальное
- Важное