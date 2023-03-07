Украина вернула из российского плена 130 защитников во время очередного обмена

Об этом написал руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Отмечается, что из 87 защитников Мариуполя, 71 воин – из Азовстали.

35 из освобожденных были взяты в плен на Донецком направлении, в районе Бахмута и Соледара.

Ермак подчеркнул, что большинство освобожденные военные имеют тяжелые ранения.

"Большинство людей, которых мы возвращаем сегодня, имеют тяжелые ранения. Как говорит Президент Владимир Зеленский, государство должно позаботиться о каждом из них. Каждый из наших героев должен чувствовать, что государство заботится о нем", - пишет он.