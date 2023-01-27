Об этом информирует в интервью KyivPost советница руководителя ОП Дарья Заровна.

"На данный момент Украина вернула 106 гражданских граждан. Согласно международным нормативно-правовым документам, гражданских граждан как некомбатантов РФ должна вернуть без всяких условий, не используя их в процессе обмена военнопленными", - сказала Заровна.

Представительница ОП рассказала, что общение с Россией сейчас происходит только в отношении обмена пленных и только через Координационный штаб.

"В Украине существует реестр Национального информационного бюро, куда попадают сведения о пленных и пропавших без вести. На обмен подают весь реестр, то есть всех, кто зарегистрирован как пленник или пропавший без вести. Эти сведения могут подавать как семьи, близкие, так и воинские части, следователи , служба безопасности или другие закрытые источники", – разъясняет советница руководителя Офиса.

Заровна отмечает, что главной задачей власти является возвращение украинцев, в то же время с российской стороны такой мотивации практически нет.

"Бывает, что во время очередного обмена домой возвращается треть наших защитников, о чьей судьбе раньше ничего не было известно. Однако каждый раз переговоры происходят очень тяжело. Параллельно может продолжаться работа сразу по нескольким обменам, они находятся на разных этапах, к переговорам привлекаются разные структуры", - добавила представительница ОП.

Сообщается, что нередко бывает, что обмены срываются или переносятся на другие даты.

Ранее Турция инициировала создание гуманитарного коридора для военнопленных, отметив, что готова принять и лечить их у себя.

Украинский омбудсмен раскрыл суть гуманитарного коридора для тяжелораненых пленных. Согласно Женевским конвенциям, есть определенный приоритет в обмене пленными - сначала возвращаются военнопленные женщины, затем раненые.

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