Украина вернула из российского плена 106 мирных жителей, - советница руководителя ОП
Советница руководителя Офиса президента Дарья Заровна рассказала, что Украина в целом вернула из российского плена 106 мирных жителей
Об этом информирует в интервью KyivPost советница руководителя ОП Дарья Заровна.
"На данный момент Украина вернула 106 гражданских граждан. Согласно международным нормативно-правовым документам, гражданских граждан как некомбатантов РФ должна вернуть без всяких условий, не используя их в процессе обмена военнопленными", - сказала Заровна.
Представительница ОП рассказала, что общение с Россией сейчас происходит только в отношении обмена пленных и только через Координационный штаб.
"В Украине существует реестр Национального информационного бюро, куда попадают сведения о пленных и пропавших без вести. На обмен подают весь реестр, то есть всех, кто зарегистрирован как пленник или пропавший без вести. Эти сведения могут подавать как семьи, близкие, так и воинские части, следователи , служба безопасности или другие закрытые источники", – разъясняет советница руководителя Офиса.
Заровна отмечает, что главной задачей власти является возвращение украинцев, в то же время с российской стороны такой мотивации практически нет.
"Бывает, что во время очередного обмена домой возвращается треть наших защитников, о чьей судьбе раньше ничего не было известно. Однако каждый раз переговоры происходят очень тяжело. Параллельно может продолжаться работа сразу по нескольким обменам, они находятся на разных этапах, к переговорам привлекаются разные структуры", - добавила представительница ОП.
Сообщается, что нередко бывает, что обмены срываются или переносятся на другие даты.
- Ранее Турция инициировала создание гуманитарного коридора для военнопленных, отметив, что готова принять и лечить их у себя.
- Украинский омбудсмен раскрыл суть гуманитарного коридора для тяжелораненых пленных. Согласно Женевским конвенциям, есть определенный приоритет в обмене пленными - сначала возвращаются военнопленные женщины, затем раненые.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.91
Покупка 39.91Продажа 40.59
-
EUR
Покупка 42.59Продажа 43.57
- Актуальное
- Важное