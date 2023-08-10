Украина вернула из России не менее 380 незаконно депортированных детей, - Верещук
С начала полномасштабного вторжения Украине удалось вернуть не менее 380 детей, незаконно вывезенных в Россию
Об этом в интервью Радио Свобода рассказала министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.
По ее словам, в Украину "приблизительно 380 или 383 деток возвращены".
Отмечается, что полных данных о вывезенных детях нет, потому что "есть временно оккупированные территории. Там очень трудно собрать информацию, международные организации туда тоже не допущены. Следовательно, мы по горчичному зерну собираем информацию о наших детках".
Министр отметила, что сейчас Украина апеллирует к международному сообществу, чтобы принять неотложные меры по возвращению, в частности, детей сирот, за которых ответственность несет государство. Ибо если у ребенка есть родители, они могут забрать ребенка самостоятельно.
"Мы требуем от России передать, во-первых, списки таких детей. Если они называют это спасением и называют это эвакуацией, то мы требуем вернуть из такой эвакуации детей. Мы всем предоставим опекунов, у нас есть полное формальное сопровождение", - сказала Верещук.
По официальным данным украинских властей на 31 июля 2023 года, с 24 февраля 2022 года из Украины в Россию депортировали 19 546 детей. Это лишь те случаи, которые удалось зафиксировать официально – когда отец, опекун или свидетельница депортации ребенка сообщил о нем Национальному информационному бюро Украины.
- 13 июля Украина забрала из российской оккупации двоих детей, разлученных с родителями в первый день полномасштабного вторжения. Бабушка отказывалась отдать детей матери, вернувшейся из плена.
- 19 июля глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выступил в ООН и зачитал отрывки из находившихся в оккупации дневников украинских детей. Он обратился к присутствующим в зале и подчеркнул, что хочет, чтобы они услышали голоса детей, прошедших через оккупацию и страдание.
- Вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук в четверг, 27 июля, сообщила , что Украине удалось вывезти из временно оккупированного Мариуполя парня, пробывшего там с февраля прошлого года.
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