Об этом в интервью Радио Свобода рассказала министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

По ее словам, в Украину "приблизительно 380 или 383 деток возвращены".

Отмечается, что полных данных о вывезенных детях нет, потому что "есть временно оккупированные территории. Там очень трудно собрать информацию, международные организации туда тоже не допущены. Следовательно, мы по горчичному зерну собираем информацию о наших детках".

Министр отметила, что сейчас Украина апеллирует к международному сообществу, чтобы принять неотложные меры по возвращению, в частности, детей сирот, за которых ответственность несет государство. Ибо если у ребенка есть родители, они могут забрать ребенка самостоятельно.

"Мы требуем от России передать, во-первых, списки таких детей. Если они называют это спасением и называют это эвакуацией, то мы требуем вернуть из такой эвакуации детей. Мы всем предоставим опекунов, у нас есть полное формальное сопровождение", - сказала Верещук.

По официальным данным украинских властей на 31 июля 2023 года, с 24 февраля 2022 года из Украины в Россию депортировали 19 546 детей. Это лишь те случаи, которые удалось зафиксировать официально – когда отец, опекун или свидетельница депортации ребенка сообщил о нем Национальному информационному бюро Украины.