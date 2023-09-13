Украина вернула из России и временно оккупированных территорий еще 3 детей

Об этом сообщил Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец.

"На днях из ВТО и РФ удалось вернуть троих детей на родную землю. Работа по возвращению украинских детей домой продолжается. И уже две девушки и парень встретились со своими родными. Им по 14-15 лет", - написал он.

Лубинец рассказал свой разговор с одним из школьников. Омбудсмен спросил у мальчика, кем он мечтает стать. Ребенок ответил, что хочет стать правоохранителем, чтобы заботиться о безопасности людей.

"У украинских детей прекрасные мечты и цели. Так что для того, чтобы они их осуществили - помогаем им в учебном процессе, предоставляя технические устройства", - написал Лубинец.

"Впереди у детей – реабилитация, поддержка психолога и юристов", – добавил он.

Депортация украинских детей в Россию: что известно

В условиях полномасштабного вторжения РФ массово депортирует украинских детей с оккупированных территорий Украины. Их вывозят в оккупированный Крым, Россию или Белоруссию якобы на оздоровление или на отдых в лагерях.

В марте Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой из-за незаконной депортации украинских детей.

13 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что точно известно о более 19,3 тыс. детях, которых депортировали россияне. А 29 мая уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец выступил на неформальном заседании Совбеза ООН по похищению Россией детей с оккупированных территорий Украины. Омбудсмен рассказал, что РФ намеренно меняет законодательство, чтобы исключить возможность возвращения украинских детей на родину.

Также Лубинец отметил , что Россия не предоставляет никаких данных об украинских депортированных детях – неизвестно даже, где они находятся и в каких условиях. Также он сказал , что россияне используют детский труд и милитаризуют украинских детей на временно оккупированных территориях.

8 июня комитет сената США поддержал проект резолюции , осуждающей похищение украинских детей Россией и называющий действия оккупантов геноцидом. Позже появились доказательства причастности Беларуси к депортации украинских детей. 27 июня белорусская оппозиция передала в Международный уголовный суд доказательства причастности к военным преступлениям самопровозглашенного главы Беларуси Александра Лукашенко и его окружения.

В госдуме РФ заявили , что с 2014 года в Россию депортировали 700 тыс. украинских детей.

12 сентября исполнительный директор организации Save Ukraine, эксуполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба сообщил о возвращении 13 детей из ВТО.