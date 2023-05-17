Украина вернула из РФ 6-летнюю дочь защитников Мариуполя, которых ранее удалось освободить из плена
Во время полномасштабного вторжения в Мариуполь рашисты взяли в плен семью военных и их шестилетнюю дочь Анну-Марию. В настоящее время Украине удалось воссоединить семью
Об этом сообщает Омбудсман Дмитрий Лубинец .
"6-летняя девочка вернулась к родителям, долгое время находившимся в российском плену. Мама и папа – военные, попавшие в плен в родном городе Мариуполе, защищая его от российских военных, пришедших разрушать и убивать", - написал Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека.
Сообщается, что после освобождения из плена мать Анны-Марии обратилась в Офис Омбудсмана с просьбой о помощи вернуть дочь. Маленькую украинку удалось вернуть домой.
В настоящее время вся семья находится в Украине.
"Несмотря на спекуляцию, подмену понятий и потерю причинно-следственных связей российской стороной, которая ежедневно пополняет корзину пропагандистских материалов, Украина продолжает делать свою работу и на каждый вброс имеет правдивый ответ", - добавил Лубинец.
Фото: Дмитрий Лубинец
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