Об этом сообщает Омбудсман Дмитрий Лубинец .

"6-летняя девочка вернулась к родителям, долгое время находившимся в российском плену. Мама и папа – военные, попавшие в плен в родном городе Мариуполе, защищая его от российских военных, пришедших разрушать и убивать", - написал Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека.

Сообщается, что после освобождения из плена мать Анны-Марии обратилась в Офис Омбудсмана с просьбой о помощи вернуть дочь. Маленькую украинку удалось вернуть домой.

В настоящее время вся семья находится в Украине.

"Несмотря на спекуляцию, подмену понятий и потерю причинно-следственных связей российской стороной, которая ежедневно пополняет корзину пропагандистских материалов, Украина продолжает делать свою работу и на каждый вброс имеет правдивый ответ", - добавил Лубинец.







Фото: Дмитрий Лубинец