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Украина вернула из РФ 6-летнюю дочь защитников Мариуполя, которых ранее удалось освободить из плена

17 мая, 2023 среда
15:35
Война с Россией

Во время полномасштабного вторжения в Мариуполь рашисты взяли в плен семью военных и их шестилетнюю дочь Анну-Марию. В настоящее время Украине удалось воссоединить семью

Об этом сообщает Омбудсман Дмитрий Лубинец .

"6-летняя девочка вернулась к родителям, долгое время находившимся в российском плену. Мама и папа – военные, попавшие в плен в родном городе Мариуполе, защищая его от российских военных, пришедших разрушать и убивать", - написал Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека.

Сообщается, что после освобождения из плена мать Анны-Марии обратилась в Офис Омбудсмана с просьбой о помощи вернуть дочь. Маленькую украинку удалось вернуть домой.

В настоящее время вся семья находится в Украине.

"Несмотря на спекуляцию, подмену понятий и потерю причинно-следственных связей российской стороной, которая ежедневно пополняет корзину пропагандистских материалов, Украина продолжает делать свою работу и на каждый вброс имеет правдивый ответ", - добавил Лубинец.



Фото: Дмитрий Лубинец

  • 27 апреля Парламентская Ассамблея Совета Европы приняла резолюцию по принудительной депортации украинских детей и взрослых на территории России, признав такие действия геноцидом. После утверждения документа ПАСЕ обратится в Международный уголовный суд в Гааге для расследования преступления геноцида.
  • 27 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ, в котором, в частности, говорится о признании иностранцами жителей временно оккупированных территорий Украины в случае, если они отказались брать гражданство РФ.
  • Экс-уполномоченный президента Украины по правам ребенка, основатель Фонда "Save Ukraine" Николай Кулеба отметил, что оккупанты похищают и принудительно депортируют наших детей.
Украина
Россия
Мариуполь
пленние
Донетчина
оккупированные территории
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