Украина вернула из плена пилота Су-25, которого сбили россияне в Донецкой области

Об этом сообщила пресс-служба Главного управления разведки в Telegram.



Подполковник Василюк, украинский пилот Су-25 14 марта был сбит враждебными ПВО над Волновахой Донецкой области.



"Смог катапультироваться, но получил ранение и попал в плен к оккупантам. Прошел через многочисленные допросы со стороны российских спецслужб. До освобождения находился в областной центральной клинической больнице Донецка", - говорится в сообщении.



В ГУР отметили, что Василюк 24 апреля вернулся на подконтрольную Украине территорию.



Сейчас он получает надлежащую медицинскую помощь и встретился со своей семьей и уверен, что через месяц сможет восстановиться: "Долго сидеть в госпитале не собираюсь. Через месяц хотелось бы вернуться в строй и бороться до полного освобождения нашей страны от оккупантов".

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