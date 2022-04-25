Украина вернула из плена пилота Су-25, которого сбили россияне в Донецкой области
Усилиями разведки из плена освободили украинского пилота Романа Василюка
Об этом сообщила пресс-служба Главного управления разведки в Telegram.
Подполковник Василюк, украинский пилот Су-25 14 марта был сбит враждебными ПВО над Волновахой Донецкой области.
"Смог катапультироваться, но получил ранение и попал в плен к оккупантам. Прошел через многочисленные допросы со стороны российских спецслужб. До освобождения находился в областной центральной клинической больнице Донецка", - говорится в сообщении.
В ГУР отметили, что Василюк 24 апреля вернулся на подконтрольную Украине территорию.
Сейчас он получает надлежащую медицинскую помощь и встретился со своей семьей и уверен, что через месяц сможет восстановиться: "Долго сидеть в госпитале не собираюсь. Через месяц хотелось бы вернуться в строй и бороться до полного освобождения нашей страны от оккупантов".
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
30.97
Покупка 30.97Продажа 32.01
-
EUR
Покупка 33.26Продажа 34.59
- Актуальное
- Важное