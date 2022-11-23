Украина вернула из плена еще 35 украинских военных и 1 гражданского
Украина провела очередной обмен пленными сегодня, 23 ноября
Об этом сообщил глава Офиса Президента Андрей Ермак в телеграме.
Среди освобожденных - ребята, которые защищали Мариуполь, были на "Азовстали", а также нацгвардейцы, взятые в плен на ЧАЭС в первые дни вторжения.
Всего удалось освободить 22 нацгвардейцев, 8 пограничников, 4 бойца ВМС, одного парня из ВСУ. У освобожденного гражданского, к сожалению, ампутирована нога.
- К слову, Украина может согласиться на транзит российского аммиака, на котором настаивает РФ только после того, как состоится обмен пленными по формуле "всех на всех"
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