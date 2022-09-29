Украина вернула из плена четырех морпехов и двух гражданских женщин, - Ермак

Об этом Ермак пишет в своем facebook .

Были освобождены два офицера Булахов Алексей и Костенко Николай, и два солдата Герасименко Людмила и Иван Земляный. Отмечается, что военные участвовали в боях за Мариуполь.

Также были освобождены две гражданские женщины - Андруша Виктория и Майборода Яна.

Ермак рассказывает, что Андрушу Викторию оккупанты арестовали 27 марта, потому что в телефоне девушки нашли данные о вражеской технике, которые она передавала ВСУ. Впоследствии ее увезли в РФ и содержали в Курском СИЗО.

Майборода Яна оказалась в плену из-за того, что в ее телефоне нашли фотографии техники россиян на территории Чернобыльской зоны.

В среду, 21 сентября, в результате обмена пленными из российского плена удалось вернуть 215 защитников Украины

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