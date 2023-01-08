Украина вернула из плена 50 военных, среди которых воины из Мариуполя и Чернобыльской АЭС
В воскресенье, 8 января, Украина вернула из российского плена 50 воинов - это 33 офицера и 17 рядовых и сержантов. Среди них есть воины из Мариуполя и Чернобыльской АЭС
Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак в телеграме.
Он отметил, что удалось вернуть тех военных, которые попали в плен на Чернобыльской АЭС, а также защитников Мариуполя, воинов с Донецкого направления из-под Бахмута, а также с Киевщины, Черниговщины, Херсонщины и других регионов, где шли бои.
"Очередной удачный обмен пленными. Мы вернули домой 50 наших воинов. Это ребята из ВСУ, ТРО, НГУ, ГПСУ, ВМС, а также ССО. 33 офицера и 17 рядовых и сержантов. Это не последний обмен. Наша задача - вернуть всех наших людей и мы ее выполним", - пишет Ермак.
- 14 декабря Украина вернула из плена 64 воина Вооруженных сил Украины, воевавших на Донецком и Луганском направлениях.
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