Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак в телеграме.

Он отметил, что удалось вернуть тех военных, которые попали в плен на Чернобыльской АЭС, а также защитников Мариуполя, воинов с Донецкого направления из-под Бахмута, а также с Киевщины, Черниговщины, Херсонщины и других регионов, где шли бои.

"Очередной удачный обмен пленными. Мы вернули домой 50 наших воинов. Это ребята из ВСУ, ТРО, НГУ, ГПСУ, ВМС, а также ССО. 33 офицера и 17 рядовых и сержантов. Это не последний обмен. Наша задача - вернуть всех наших людей и мы ее выполним", - пишет Ермак.

14 декабря Украина вернула из плена 64 воина Вооруженных сил Украины, воевавших на Донецком и Луганском направлениях.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb