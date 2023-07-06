Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Среди тех, кого вернули из плена, – воины ВСУ, Нацгвардии, ДПСУ, а также двое гражданских.

"Мы возвращаем защитников Мариуполя и Азовстали. Есть раненые воины. Также военных с Донецкого, включая Бахмут, Запорожское и Харьковского направлений", - написал Ермак.

Он отметил, что власти работают над возвращением всех пленных.

"Мы не останавливаемся. Все украинцы должны быть дома", - подчеркнул руководитель ОП.

Фото: telegram-канал Андрей Ермак

Фото: telegram-канал Андрей Ермак