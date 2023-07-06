Украина вернула из плена 45 человек, среди них защитники Мариуполя и Азовстали
6 июля Украина вернула из плена 45 человек. Среди них два офицера, 41 рядовой и сержант, гражданский сотрудник Азовстали и терроборонец из Херсона
Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.
Среди тех, кого вернули из плена, – воины ВСУ, Нацгвардии, ДПСУ, а также двое гражданских.
"Мы возвращаем защитников Мариуполя и Азовстали. Есть раненые воины. Также военных с Донецкого, включая Бахмут, Запорожское и Харьковского направлений", - написал Ермак.
Он отметил, что власти работают над возвращением всех пленных.
"Мы не останавливаемся. Все украинцы должны быть дома", - подчеркнул руководитель ОП.
Фото: telegram-канал Андрей Ермак
Фото: telegram-канал Андрей Ермак
- 11 июня Украина вернула домой из российского плена 95 защитников из Вооруженных Сил, Нацгвардии и Госпогранслужбы.
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