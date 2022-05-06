Украина вернула из плена 41 человека во время нового обмена, - Верещук
Между Украиной и Россией состоялся обмен пленными, домой возвращено 28 военных и 13 гражданских
Об этом сообщила вице-премьер Ирина Верещук в Telegram.
"Вернули 41 человека, включая 11 женщин. Домой возвращаются 28 военных и 13 гражданских", - написала она.
Верещук добавила, что среди освобожденных есть настоятель храма ПЦУ.
- 28 апреля состоялся шестой обмен пленными, во время которого из российского плена освободили 33 военнослужащих и 12 гражданских украинцев.
- 30 апреля Украина вернула из плена 14 человек в рамках обмена пленными: 7 военных и 7 гражданских.
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