Украина вернула из плена 130 защитников в рамках пасхального обмена
Украина и Россия провели Пасхальный обмен пленными - домой вернулись 130 украинских защитников
Об этом сообщил глава Офиса Президента Андрей Ермак в telegram.
"Великий Пасхальный обмен пленными. Возвращаем 130 наших людей. Он происходил в последние дни в несколько этапов. Военные, пограничники, нацгвардейцы, моряки, сотрудники ДССТ…", - отметил Ермак.
По его словам, это рядовые и сержанты, попадавшие в плен на Бахмутском, Соледарском, Запорожском, Херсонском направлениях.
"Наши люди возвращаются домой. Пасха. Квинтэссенцией этого праздника является надежда. Это именно то, что испытывали родные пленных, которые так долго ждали их", - подчеркнул руководитель ОП.
Также он отметил, что "жизнь наших - самая высокая ценность для нас. "Герои должны быть живы", так всегда говорит Президент Владимир Зеленский, чью задачу выполняет наша команда, Координационный штаб по обращению с военнопленными. Эта задача звучит коротко: вернуть всех" .
- 10 апреля состоялся очередной крупный обмен пленными. Домой вернулись 100 украинцев. Это военные, моряки, пограничники, нацгвардейцы. Всего на сегодняшний день Украина вернула из плена 2105 человек.
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