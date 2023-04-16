Украина вернула из плена 130 защитников в рамках пасхального обмена

Об этом сообщил глава Офиса Президента Андрей Ермак в telegram.

"Великий Пасхальный обмен пленными. Возвращаем 130 наших людей. Он происходил в последние дни в несколько этапов. Военные, пограничники, нацгвардейцы, моряки, сотрудники ДССТ…", - отметил Ермак.

По его словам, это рядовые и сержанты, попадавшие в плен на Бахмутском, Соледарском, Запорожском, Херсонском направлениях.

"Наши люди возвращаются домой. Пасха. Квинтэссенцией этого праздника является надежда. Это именно то, что испытывали родные пленных, которые так долго ждали их", - подчеркнул руководитель ОП.

Также он отметил, что "жизнь наших - самая высокая ценность для нас. "Герои должны быть живы", так всегда говорит Президент Владимир Зеленский, чью задачу выполняет наша команда, Координационный штаб по обращению с военнопленными. Эта задача звучит коротко: вернуть всех" .