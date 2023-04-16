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Украина вернула из плена 130 защитников в рамках пасхального обмена

16 апреля, 2023 воскресенье
10:49
Война с Россией

Украина и Россия провели Пасхальный обмен пленными - домой вернулись 130 украинских защитников

Об этом сообщил глава Офиса Президента Андрей Ермак в telegram.

"Великий Пасхальный обмен пленными. Возвращаем 130 наших людей. Он происходил в последние дни в несколько этапов. Военные, пограничники, нацгвардейцы, моряки, сотрудники ДССТ…", - отметил Ермак.

Україна повернула з полону 130 захисників у межах великоднього обміну

По его словам, это рядовые и сержанты, попадавшие в плен на Бахмутском, Соледарском, Запорожском, Херсонском направлениях.

"Наши люди возвращаются домой. Пасха. Квинтэссенцией этого праздника является надежда. Это именно то, что испытывали родные пленных, которые так долго ждали их", - подчеркнул руководитель ОП.

Также он отметил, что "жизнь наших - самая высокая ценность для нас. "Герои должны быть живы", так всегда говорит Президент Владимир Зеленский, чью задачу выполняет наша команда, Координационный штаб по обращению с военнопленными. Эта задача звучит коротко: вернуть всех" .

Україна повернула з полону 130 захисників у межах великоднього обміну

  • 10 апреля состоялся очередной крупный обмен пленными. Домой вернулись 100 украинцев. Это военные, моряки, пограничники, нацгвардейцы. Всего на сегодняшний день Украина вернула из плена 2105 человек.
Украина
военные силы Украины
пленние
Военные новости
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